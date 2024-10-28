Мешканці мікрорайону в окупованому Маріуполі залишились без житла

Мешканці понад 20 багатоповерхівок в окупованому Маріуполі залишились без житла. Фото: zerkalo.io

Мешканці 21 багатоквартирного будинку у мікрорайоні Кіровський в окупованому Маріуполі досі залишаються без житла. На місці знесених будинків російські забудовники будують іпотечне житло. Про це йдеться у відеозверненні місцевих мешканців.

Люди наголосили, що «адміністрація міста» та «ДНР» «нічого не роблять і не гарантують отримання житла». У зв'язку з цим автори звернення просять допомоги в адміністрації президента РФ, Генпрокуратури та Слідчого комітету РФ.

Зазначимо, що у Маріуполі це поширена проблема. Будівництво іпотечного житла на місці знесених будинків на практиці означає, що місцевим мешканцям відмовляють у наданні компенсаційного житла та пропонують взяти кредит для купівлі квартир у новобудовах.