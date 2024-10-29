Российская армия дважды ударила по Мирнограду: есть раненые

Утром 29 октября войска РФ атаковали город Мирноград Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



По ее словам, в результате удара 60-летний мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также сотрясение головного мозга и перелом бедра.



«Уже в 16:08 российская армия нанесла повторный удар по городу. Пострадал сторож местного предприятия. У 58-летнего пострадавшего диагностировали рваные раны и минно-взрывную травму. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь. В городе повреждены автомобили и гаражи», – рассказала Медведева.

Напомним, что на Донетчине попрощались с погибшим полицейским, который попал под удары авиации РФ в городе Константиновка.