Російська армія двічі вдарила по Мирнограду: є поранені

Вранці 29 жовтня війська РФ атакували місто Мирноград Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, внаслідок удару 60-річний чоловік отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також струс головного мозку та перелом стегна.



«Вже о 16:08 російська армія завдала повторного удару по місту. Постраждав сторож місцевого підприємства. У 58-річного постраждалого діагностували рвані рани та мінно-вибухову травму. Обом постраждалим надали медичну допомогу. У місті пошкоджені автомобілі та гаражі», – розповіла Мєдвєдєва.

Нагадаємо, що на Донеччині попрощалися із загиблим поліцейським, який потрапив під удари авіації РФ у місті Костянтинівка.