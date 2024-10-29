Небольшое количество войск КНДР уже находится в Украине – западная разведка

Небольшое количество северокорейских войск уже находится в Украине. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западной разведки.



И официальные западные лица ожидают, что это количество вырастет, поскольку северокорейцы завершат обучение на востоке России и будут двигаться к линии фронта. Некоторые из них направляются в Курскую область РФ.



Официальные западные лица также ожидают, что часть военных КНДР дезертирует из своих подразделений, когда они попадут на поле боя, а языковой барьер с россиянами станет значительным препятствием для бесперебойного проведения операций.

Напомним, что южнокорейская разведка рассказала новые подробности о солдатах КНДР в России, некоторые из них – подростки.