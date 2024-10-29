Невелика кількість військ КНДР вже перебуває в Україні – західна розвідка

Невелика кількість північнокорейських військ уже перебуває в Україні. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на двох представників західної розвідки.



І офіційні західні особи очікують, що ця кількість зросте, оскільки північнокорейці завершать навчання на сході Росії й рухатимуться до лінії фронту. Деякі з них направляються у Курську область РФ.



Офіційні західні особи також очікують, що частина військових КНДР дезертує зі своїх підрозділів, коли вони потраплять на поле бою, а мовний бар'єр із росіянами стане значною перешкодою для безперебійного проведення операцій.

Нагадаємо, що південнокорейська розвідка розповіла нові подробиці про солдатів КНДР у Росії, деякі з них – підлітки.