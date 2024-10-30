На Донетчине от атак РФ погиб один человек, еще 10 — получили ранения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 29 октября, атаковали Донецкую область. Известно о гибели одного человека, 10 людей — пострадали. Об этом сообщили начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 29 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в селе Сухие Ялы», — отметил он.



Кроме того, по данным Филашкина, еще 10 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2845 людей, получил ранение — 6361 человек. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.





Ранее мы писали, что город Дружковка в Донецкой области после полуночи подвергся атаке ударных дронов.