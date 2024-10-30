На Донеччині від атак РФ загинула одна людина, ще 10 — отримали поранення

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 29 жовтня, атакувала Донецьку область. Відомо про загибель однієї людини, 10 людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 29 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в селі Сухі Яли», — зазначив він.



Крім того, за даними Філашкіна, ще 10 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2845 людей, постраждала — 6361 людина. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.





Раніше ми писали, що місто Дружківка на Донеччині після опівночі зазнало атаки ударних дронів.