«Соотношение сил 1:8»: Зеленский объяснил, почему на некоторых участках фронта ВСУ приходится отступать

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

У российских войск есть продвижение на фронте, потому что Украина, прежде всего, думает о людях, а потом о землях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.



Зеленский отметил, что когда он получает информацию о том, что на одном направлении количество войск составляет 1:8, то встает выбор: остаться, то есть погибнуть, или сделать шаги на более высокие точки, контролировать и спасать жизни.



«Конечно, отходите, парни, спасайте солдат, спасайте людей. Это реальность этой войны – то, какой вид она имеет», – заявил глава государства.

Напомним, что Зеленский рассказал, может ли Путин лично принять участие в саммите мира.