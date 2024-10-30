«Есть один нюанс»: Зеленский рассказал, может ли Путин лично принять участие в саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский не против, если страны Глобального юга пригласят главу Кремля Владимира Путина на второй саммит мира. Об этом заявил сам Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.



Однако, по его словам, есть один нюанс.



«Он не хочет, потому что не знает, что делать после этой войны, что он будет делать дальше. Это его план. У нас есть наш план, но у него – свой собственный план», – подчеркнул глава государства.

Напомним, что Зеленский ответил, поможет ли Запад войсками из-за вступления солдат КНДР в войну против Украины.