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«Співвідношення сил 1:8»: Зеленський пояснив, чому на деяких ділянках фронту ЗСУ доводиться відступати

30 жовтня 2024, 20:34

«Співвідношення сил 1:8»: Зеленський пояснив, чому на деяких ділянках фронту ЗСУ доводиться відступати

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російські війська мають просування на фронті, бо Україна, перш за все, думає про людей, а потім про землі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

Зеленський зазначив, що коли він отримує інформацію про те, що на одному напрямку кількість військ становить 1:8, то постає вибір: залишитися, тобто загинути, або зробити кроки на вищі точки, контролювати та рятувати життя.

«Звичайно, відходьте, хлопці, рятуйте солдатів, рятуйте людей. Це реальність цієї війни – те, який вигляд вона має», – заявив глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, чи може Путін особисто взяти участь у саміті миру.

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