На Луганщине оккупанты будут «судить» 19-летнего парня, которого «обвиняют» в финансировании «Азова»

«Обвиняемый» оккупантами Иван Семикоз. Фото: кадр из видео

В Луганской области оккупанты утвердили «обвинительное заключение» по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя захваченного поселка Беловодск Ивана Семикоза. Об этом стало известно из сообщения фейковой «прокуратуры ЛНР».



Захватчики его обвиняют в «содействие террористической деятельности». Оккупанты утверждают, что в феврале Семикоз, находясь по месту жительства, через мобильное приложение «Ощад24/7» перевел деньги на счета полка «Азов».



Так называемое уголовное дело направили в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты отдадут квартиры местных жителей российским военным.