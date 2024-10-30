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На Луганщине оккупанты будут «судить» 19-летнего парня, которого «обвиняют» в финансировании «Азова»

30 октября 2024, 22:48

На Луганщине оккупанты будут «судить» 19-летнего парня, которого «обвиняют» в финансировании «Азова»

«Обвиняемый» оккупантами Иван Семикоз. Фото: кадр из видео «Обвиняемый» оккупантами Иван Семикоз. Фото: кадр из видео

В Луганской области оккупанты утвердили «обвинительное заключение» по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя захваченного поселка Беловодск Ивана Семикоза. Об этом стало известно из сообщения фейковой «прокуратуры ЛНР».

Захватчики его обвиняют в «содействие террористической деятельности». Оккупанты утверждают, что в феврале Семикоз, находясь по месту жительства, через мобильное приложение «Ощад24/7» перевел деньги на счета полка «Азов».

Так называемое уголовное дело направили в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты отдадут квартиры местных жителей российским военным.

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