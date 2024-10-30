На Луганщині окупанти «судитимуть» 19-річного хлопця, якого «звинувачують» у фінансуванні «Азова»

«Обвинувачений» окупантами Іван Семикоз. Фото: кадр із відео

В Луганській області окупанти затвердили «обвинувальний висновок» у кримінальній справі стосовно 19-річного мешканця захопленого селища Біловодськ Івана Семикоза. Про це стало відомо із повідомлення фейкової «прокуратури ЛНР».



Загарбники його звинувачують у «сприянні терористичній діяльності». Окупанти стверджують, що у лютому Семикоз, перебуваючи за місцем проживання, через мобільний додаток «Ощад24/7» переказав гроші на рахунки полку «Азов».



Так звану кримінальну справу направили до Південного окружного військового суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти віддадуть квартири місцевих жителів російським військовим.