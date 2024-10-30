В Мариуполе оккупанты отдадут квартиры местных жителей российским военным

Российским оккупантам в Мариуполе отдадут жилье местных. Фото: телеграм

Захватчики решили запустить «пилотный проект» по передаче так называемого «бесхозного» жилья на нужды «силового блока». Об этом пишет пресс-служба Мариупольского горсовета.



Это означает, что квартиры местных жителей, которые вынуждены были покинуть город из-за блокады и оккупации, теперь передадут российским военным, фсбшникам и полицейским.

Распоряжение оккупантов о «передаче» захватчикам жилья мариупольцев. Фото: телеграм

Захватчики планируют использовать украденные квартиры пока, как «служебные». А после завершения пилотного проекта, окончательно их передать «ветеранам и участникам СВО».



Напомним, что российские оккупанты регулярно вывешивают списки так называемого «бесхозного имущества».



Они требуют, чтобы мариупольцы, которые обнаружили свои квартиры в перечне, в течение 30 дней с момента публикации обратились в администрацию района и предоставили подтверждение права собственности на имущество.



Если никто на объявление не откликнется, оккупанты начинают процедуру отчуждения. Ранее сообщалось, что жители 21 многоквартирного дома в микрорайоне Кировский в оккупированном Мариуполе до сих пор остаются без жилья.



Напомним, «Новости Донбасса» уже писали о том, как РФ превращает оккупированный Мариуполь в «инвестиционный объект».