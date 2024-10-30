В Мариуполе оккупанты отдадут квартиры местных жителей российским военным

Захватчики решили запустить «пилотный проект» по передаче так называемого «бесхозного» жилья на нужды «силового блока». Об этом пишет пресс-служба Мариупольского горсовета.
Это означает, что квартиры местных жителей, которые вынуждены были покинуть город из-за блокады и оккупации, теперь передадут российским военным, фсбшникам и полицейским.
Распоряжение оккупантов о «передаче» захватчикам жилья мариупольцев. Фото: телеграм
Захватчики планируют использовать украденные квартиры пока, как «служебные». А после завершения пилотного проекта, окончательно их передать «ветеранам и участникам СВО».
Напомним, что российские оккупанты регулярно вывешивают списки так называемого «бесхозного имущества».
Они требуют, чтобы мариупольцы, которые обнаружили свои квартиры в перечне, в течение 30 дней с момента публикации обратились в администрацию района и предоставили подтверждение права собственности на имущество.
Если никто на объявление не откликнется, оккупанты начинают процедуру отчуждения. Ранее сообщалось, что жители 21 многоквартирного дома в микрорайоне Кировский в оккупированном Мариуполе до сих пор остаются без жилья.
Напомним, «Новости Донбасса» уже писали о том, как РФ превращает оккупированный Мариуполь в «инвестиционный объект».
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях