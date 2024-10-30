Российская авиация сбросила авиабомбу на многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие и люди под завалами

Харьков. Фото: ОВА

Вечером 30 октября российские оккупанты управляемой авиационной бомбой ударили по многоэтажному дому в Харькове. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Обновлено. По состоянию на 23:48 известно о 17 пострадавших в результате российского авиаудара по Харькову, по меньшей мере, три человека (в том числе женщина и ребенок) находятся под завалами, их пытаются деблокировать спасатели. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

У Харкові щонайменше 12 постраждалих унаслідок російського авіаудару



Повністю зруйновано поверхи з 6-го по перший поверх 9-поверхового будинку. Під завалами можуть бути ще людиhttps://t.co/7cjy14pS5L pic.twitter.com/WoaaailazY — Новини Донбасу (@novostidnua) October 30, 2024



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что удар зафиксировали в Салтовском районе города.



«Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки. Предварительно, есть пострадавшие, в том числе под завалами. На месте «прилета» возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома. Повреждены гражданские автомобили», – отметил Синегубов.

Напомним, что 29 октября российская армия дважды ударила по городу Мирноград Донецкой области, в результате чего два человека получили ранения.