Російська авіація скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові: є постраждалі та люди під завалами

Харків. Фото: ОВА

Увечері 30 жовтня російські окупанти керованою авіаційною бомбою вдарили по багатоповерховому будинку у Харкові. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Оновлено. Станом на 23:48 відомо про 17 постраждалих унаслідок російського авіаудару по Харкову, щонайменше троє людей (зокрема жінка і дитина) перебувають під завалами, їх намагаються деблокувати рятувальники. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що удар зафіксували у Салтівському районі міста.



«Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки. Попередньо, є постраждалі, зокрема під завалами. На місці «прильоту» виникла пожежа. Зруйнований майже весь підʼїзд будинку. Пошкоджені цивільні автомобілі», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що 29 жовтня російська армія двічі вдарила по місту Мирноград Донецької області, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.