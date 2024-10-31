Украина в новом пакете военной помощи от Норвегии получит истребители F-16 и системы ПВО NASAMS

Система ПВО NASAMS. Фото: Kongsberg Defence & Aerospace

Во время визита в Одессу министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Об этом во время Киевского форума по безопасности сообщил директор Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Украины Геннадий Коваленко.



По его словам, этот пакет включает истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.



«Кроме того, норвежской стороной было заявлено о готовности инвестировать в украинскую оборонную промышленность», – рассказал Коваленко.

Напомним, что 17 октября Австралия объявила о передаче Украине почти полсотни танков Abrams.