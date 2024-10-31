Україна в новому пакеті військової допомоги від Норвегії отримає винищувачі F-16 та системи ППО NASAMS

Система ППО NASAMS. Фото: Kongsberg Defence & Aerospace

Під час візиту до Одеси міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам оголосив новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро. Про це під час Київського безпекового форуму повідомив директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони України Геннадій Коваленко.



За його словами, цей пакет включає винищувачі F-16 та системи ППО NASAMS.



«Крім того, норвезькою стороною було заявлено про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість», – розповів Коваленко.

Нагадаємо, що 17 жовтня Австралія оголосила про передачу Україні майже пів сотні танків Abrams.