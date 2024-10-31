Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Российского неонациста Яна Петровского будут судить в Финляндии

31 октября 2024, 16:01

Российского неонациста Яна Петровского будут судить в Финляндии

Российского неонациста Яна Петровского будут судить в Финляндии

В Финляндии прокуратура выдвинула обвинения Яну Петровскому. Это бывший командир неонацистской группировки «Русич», который воевал против украинской армии на Донбассе. Петровский, по данным следствия, совершил минимум пять преступлений.  Об этом сообщает финское издание Yle.

Боевик в 2014 году участвовал в боях в Луганской области. Его обвиняют в убийстве 22 украинских военнослужащих и тяжелом ранении еще четырех. Также Петровскому инкриминируют действия, противоречащие нормам военного права — он недельным образом обращался с ранеными и телами убитых солдат.

Yle добавляет, что обвинения рассматривают в Финляндии как международные преступления, в соответствии с финским законодательством. Петровского не могут экстрадировать в Украину. Обязательства Финляндии осуществлять свою уголовную юрисдикцию также имеет приоритет над юрисдикцией Международного уголовного суда в Гааге, отметило издание.

Петровский объявлен в розыск украинскими органами правосудия. Он демонстративно пытал и казнил украинских военнопленных на камеру. 

По данным СМИ, Петровский въехал в Финляндию благодаря новому имени своей жены. Он получил вид на год проживания в Финляндии на имя Воислава Тордена.

20 июля 2023 года полиция Финляндии задержала боевика в вестибюле аэропорта Хельсинки-Вантаа по подозрению в иммиграционных преступлениях, когда он вместе с семьей ехал во Францию, чтобы навестить родственников.

Согласно санкциям ЕС, Петровский несет ответственность за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины. Мужчичу подозревают в совершении террористических преступлений в Луганской и Донецкой областях по меньшей мере в период с июня 2014 по август 2015 года. 

По данным министерства финансов США, Петровский исполнял обязанности командующего силами «Русич» после 2022 года. Эта боевая группа принимала участие в столкновениях с украинским добровольческим батальоном «Айдар» в сентябре 2014 года.

 «Русич» входил в состав частной военной компании «Вагнер».

ТЕГИ

Организации
русич
Люди
Ян Петровский
Места
Финляндия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:36
Жителям оккупированных Донецка и Макеевки будут подавать воду по часам — в «ДНР» назвали это достижением
16:16
Убытки природе Луганщины от России достигли 600 млрд гривен
15:37
В оккупированном Мариуполе школьникам выдали глобусы, на которых несколько областей Украины в составе РФ
15:20
ФСБ завозит криминалитет на рынки оккупированных территорий Юга Украины — ЦНС
13:59
В Мариуполе оккупанты уничтожили старинную школу, на ее месте возводят новое здание
13:27
В Донецке ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его подозревают в «подготовке взрыва в прокуратуре»
23:00
Главное за день: Бои в Торецке. Украина и РФ ведут переговоры о прекращении огня по энергообъектам?
22:48
На Луганщине оккупанты будут «судить» 19-летнего парня, которого «обвиняют» в финансировании «Азова»
22:04
Под оккупированным Мариуполем на одном из полигонов инструкторы КНДР тренируют военных РФ – мэрия
17:14
Обвиняемые в убийстве Рассела Бентли хотят вернуться на войну в Украине
16:59
Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но не сделала этого — Зеленский
14:30
В Кремле хотят засекретить информацию о деятельности «органов власти» в оккупации: Лысогор рассказал о последствиях
12:55
В Мариуполе оккупанты отдадут квартиры местных жителей российским военным
08:30
Из-за взрыва гранатомета на оккупированной Луганщине погиб мальчик
07:40
Войска РФ оккупировали два села в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Дроны впервые атаковали Чечню. Взрывы в Луганске
22:12
«Приходится греться обогревателями»: в оккупированном Мариуполе новостройки россиян не получают отопление
15:38
В «ЛНР» россияне заставляют детей делать окопные свечи оккупантам
14:59
В Покровске Донецкой области остаются 12 тысяч человек, из них — 57 детей — ОВА
11:58
В Луганске на месте взрывов была воинская часть — Лысогор
все новости
17:50
Войска РФ уже месяц пытаются продвинуться по трассе в сторону Константиновки
17:25
Российские войска атаковали Мирноград и Миролюбовку КАБами
16:59
В Волновахском районе обнаружили гауляйтера: ей сообщили о подозрении
16:56
В Украине начался отопительный сезон. Насколько страна готова к зиме и изменятся ли тарифы
16:53
Дрон-камикадзе уничтожил российский военный грузовик в Курской области
16:36
Жителям оккупированных Донецка и Макеевки будут подавать воду по часам — в «ДНР» назвали это достижением
16:16
Убытки природе Луганщины от России достигли 600 млрд гривен
16:08
Украина в новом пакете военной помощи от Норвегии получит истребители F-16 и системы ПВО NASAMS
16:01
Российского неонациста Яна Петровского будут судить в Финляндии
15:54
Финансовая помощь для ветеранов из Краматорска: в горсовете напомнили о действующих пособиях
15:48
Обстрел Берислава войсками РФ: погиб мирный житель
15:37
В оккупированном Мариуполе школьникам выдали глобусы, на которых несколько областей Украины в составе РФ
15:36
Покровск частично обесточен, россияне разрушили 80% критической инфраструктуры в громаде — Добряк
15:20
ФСБ завозит криминалитет на рынки оккупированных территорий Юга Украины — ЦНС
13:59
В Мариуполе оккупанты уничтожили старинную школу, на ее месте возводят новое здание
13:52
Спасатели извлекли тело еще одного убитого россиянами в харьковской многоэтажке
13:27
В Донецке ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его подозревают в «подготовке взрыва в прокуратуре»
13:22
Верховная Рада поддержала Бюджет-2025 в первом чтении
12:54
Украинская армия отбила у ВС РФ позиции на Покровском направлении – ISW
12:52
Оккупанты атаковали Берислав с дрона, ранена женщина
все новости
ВИДЕО
Дрон-камикадзе сжег военный грузовик РФ в Курской области. Фото: кадр из видео Дрон-камикадзе уничтожил российский военный грузовик в Курской области
31 октября, 16:53
Дым после атаки дронов на порт в оккупированном Бердянске. Фото: Андрющенко Time / Telegram Беспилотники массировано атаковали порт в оккупированном Бердянске: там возник масштабный пожар
31 октября, 10:13
Последствия удара по комбинату в Славянске. Фото: кадр из видео Войска России ночью ударили по комбинату в Славянске: также повреждены дома
31 октября, 09:37
Последствия удара авиабомбы по многоэтажке в Харькове. Фото: Харьковская ОВА Удар РФ по многоэтажке в Харькове: погиб 12-летний мальчик, ранены 34 человека, под завалами подросток
31 октября, 09:09
Харьков. Фото: ОВА Российская авиация сбросила авиабомбу на многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие и люди под завалами
30 октября, 23:14
«Обвиняемый» оккупантами Иван Семикоз. Фото: кадр из видео На Луганщине оккупанты будут «судить» 19-летнего парня, которого «обвиняют» в финансировании «Азова»
30 октября, 22:48
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор