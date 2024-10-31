Российского неонациста Яна Петровского будут судить в Финляндии

В Финляндии прокуратура выдвинула обвинения Яну Петровскому. Это бывший командир неонацистской группировки «Русич», который воевал против украинской армии на Донбассе. Петровский, по данным следствия, совершил минимум пять преступлений. Об этом сообщает финское издание Yle.



Боевик в 2014 году участвовал в боях в Луганской области. Его обвиняют в убийстве 22 украинских военнослужащих и тяжелом ранении еще четырех. Также Петровскому инкриминируют действия, противоречащие нормам военного права — он недельным образом обращался с ранеными и телами убитых солдат.



Yle добавляет, что обвинения рассматривают в Финляндии как международные преступления, в соответствии с финским законодательством. Петровского не могут экстрадировать в Украину. Обязательства Финляндии осуществлять свою уголовную юрисдикцию также имеет приоритет над юрисдикцией Международного уголовного суда в Гааге, отметило издание.



Петровский объявлен в розыск украинскими органами правосудия. Он демонстративно пытал и казнил украинских военнопленных на камеру.



По данным СМИ, Петровский въехал в Финляндию благодаря новому имени своей жены. Он получил вид на год проживания в Финляндии на имя Воислава Тордена.



20 июля 2023 года полиция Финляндии задержала боевика в вестибюле аэропорта Хельсинки-Вантаа по подозрению в иммиграционных преступлениях, когда он вместе с семьей ехал во Францию, чтобы навестить родственников.

Согласно санкциям ЕС, Петровский несет ответственность за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины. Мужчичу подозревают в совершении террористических преступлений в Луганской и Донецкой областях по меньшей мере в период с июня 2014 по август 2015 года.



По данным министерства финансов США, Петровский исполнял обязанности командующего силами «Русич» после 2022 года. Эта боевая группа принимала участие в столкновениях с украинским добровольческим батальоном «Айдар» в сентябре 2014 года.



«Русич» входил в состав частной военной компании «Вагнер».