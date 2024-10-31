Російського неонациста Яна Петровського судитимуть у Фінляндії

У Фінляндії прокуратура висунула звинувачення Яну Петровському. Це колишній командир неонацистського угрупування «Русіч», який воював проти української армії на Донбасі. Петровський, за даними слідства, скоїв щонайменше п'ять злочинів. Про це повідомляє фінське видання Yle.



Бойовик у 2014 році брав участь у боях у Луганській області. Його звинувачують у вбивстві 22 українських військовослужбовців та тяжкому пораненні ще чотирьох. Також Петровському інкримінують дії, що суперечать нормам військового права — він тижневим чином поводився з пораненими та тілами вбитих солдатів.



Yle додає, що звинувачення розглядають у Фінляндії як міжнародні злочини відповідно до фінського законодавства. Петровського не можуть екстрадувати до України. Зобов'язання Фінляндії здійснювати свою кримінальну юрисдикцію має також пріоритет над юрисдикцією Міжнародного кримінального суду в Гаазі, зазначило видання.



Петровського оголошено у розшук українськими органами правосуддя. Він демонстративно катував та стратив українських військовополонених на камеру.



За даними ЗМІ, Петровський в'їхав до Фінляндії завдяки новому імені своєї дружини. Він отримав вид на рік проживання у Фінляндії, на ім'я Воїслава Тордена.



20 липня 2023 року поліція Фінляндії затримала бойовика у вестибюлі аеропорту Гельсінкі-Вантаа за підозрою в імміграційних злочинах, коли він разом із сім'єю їхав до Франції, щоб відвідати родичів.

Згідно з санкціями ЄС, Петровський несе відповідальність за дії, що загрожують суверенітету та незалежності України. Чоловіка підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Луганській та Донецькій областях щонайменше у період з червня 2014 по серпень 2015 року.



За даними міністерства фінансів США, Петровський виконував обов'язки командувача силами «Русіч» після 2022 року. Ця бойова група брала участь у сутичках з українським добровольчим батальйоном «Айдар» у вересні 2014 року.



"Русич" входив до складу приватної військової компанії "Вагнер".