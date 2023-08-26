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Одна из групп ЧВК «Вагнера» перестала воевать из-за ареста боевика

26 августа 2023, 14:00

Одна из групп ЧВК «Вагнера» перестала воевать из-за ареста боевика

Российская неонацистская диверсионно-разведывательная группа «Русич» объявила, что прекращает выполнение «любых боевых задач».

Причиной приостановки стало задержание финской полицией одного из лидеров формирования «Русич» Яна Петровского, известного под прозвищем Славян.

«А пока ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону (выдача РФ) — Русич прекращает выполнение любых боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела. Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?», — написала группировка в Telegram.

Украинские правоохранительные органы обвиняют Петровского в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах. Украина, по данным телеканала MTV3, уже направила запрос на его экстрадицию.

В посольстве России заявили, что «проинформированы о задержании в Финляндии россиянина по обращению Киева».

«Русич» заявил, что Петровский был задержан еще месяц назад, а информация до СМИ «не доводилась намеренно, в интересах человека и дела». После задержания жена Петровского уведомила о произошедшем российское консульство, но «МИД РФ не отреагировал на это ни публично, ни в закулисной формате».

Согласно санкциям ЕС, Петровский несет ответственность за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины. Мужчина подозревается в совершении террористических преступлений в Луганской и Донецкой областях по меньшей мере в период с июня 2014 по август 2015 года. 

По данным министерства финансов США, Петровский исполнял обязанности командующего силами «Русич» после 2022 года. Эта боевая группа принимала участие в столкновениях с украинским добровольческим батальоном «Айдар» в сентябре 2014 года.

 «Русич» входит в состав частной военной компании «Вагнер». 

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