В Волновахском районе обнаружили гауляйтера: ей сообщили о подозрении

Жительнице Волновахского района, которая перешла на сторону РФ и сейчас возглавила «поселковую администрацию» сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«Весной 2022 года начальница отдела финансово-хозяйственного обеспечения Мирненской поселковой ВГА, разделяя пророссийские взгляды, осталась в захваченном ВС РФ населенном пункте. После собеседования с представителями оккупационной администрации она добровольно трудоустроилась на должность «управляющей делами» местной администрации, незаконно подчиненной «ДНР», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемая проводила совещания и публичные слушания, также организовывала проверки состояния работы органов так называемого самоуправления. Через год женщина возглавила «поселковую администрацию.



Для проведения пропагандистских мероприятий гауляйтерка использует подконтрольные захватчикам интернет-ресурсы.



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