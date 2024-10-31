У Волноваському районі виявили гауляйтера: їй повідомили про підозру

Жительці Волноваського району, яка перейшла на бік РФ і очолила «селищну адміністрацію», повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Навесні 2022 року начальниця відділу фінансово-господарського забезпечення Мирненської селищної ВЦА, поділяючи проросійські погляди, залишилася у захопленому ЗС РФ населеному пункті. Після співбесіди з представниками окупаційної адміністрації вона добровільно працевлаштувалась на посаду «керуючої справами» місцевої адміністрації, яка незаконно підпорядкована «ДНР», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що підозрювана проводила наради та публічні слухання, також організовувала перевірки стану роботи органів так званого самоврядування. Через рік жінка очолила селищну адміністрацію.



Для проведення пропагандистських заходів гауляйтерка використовує підконтрольні загарбникам інтернет-ресурси.



Раніше ми писали, що Служба безпеки затримала 22-річного уродженця Херсонщини, який готував російські удари по Силах оборони поблизу району проведення Курської операції.