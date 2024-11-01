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ПВО Украины сбило ракету и 31 из 48 БпЛА россиян

01 ноября 2024, 08:36

ПВО Украины сбило ракету и 31 из 48 БпЛА россиян

ПВО Украины сбило ракету и 31 из 48 дронов РФ. Фото: ВС ВСУ ПВО Украины сбило ракету и 31 из 48 дронов РФ. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 01 ноября 2024 года Россия нанесла по территории Украины удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также атаковала 48-ю ударными БпЛА «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. О результатах атаки РФ сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

Командование ВС ВСУ отметило, что тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью.

«По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА, 14 беспилотников локально потеряно, три БПЛА - улетели в направлении Беларуси. Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей», — подтвердили военные.

Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

По предварительным результатам обошлось без жертв. Однако, в результате российской ракетно-дроновой атаки, из-за падения обломков, повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома на Полтавщине, Черкасщине, Киевщине и Одесщине.

Напомним, ПВО Украины сбила семь российских «Шахедов» над Сумской областью. Также в Днепропетровской области впервые за долгое время ночь прошла без ударов БпЛА

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