ППО України збила ракету та 31 із 48 БпЛА росіян

ППО України збило ракету і 31 із 48 дронів РФ. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 01 листопада 2024 року Росія завдала по території України удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також атакувала 48-ма ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Про результати атаки РФ повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



Командування ПС ЗСУ зазначило, що тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.



«Станом на 08.00 підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей», — підтвердили військові.



Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.



За попередніми результатами обійшлось без жертв. Однак, внаслідок російської ракетно-дронової атаки, через падіння уламків, пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.



Нагадаємо, ППО України збила сім російських «Шахедів» над Сумською областю. Також у Дніпропетровській області вперше за довгий час ніч пройшла без ударів БпЛА.