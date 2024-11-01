Дрон ударил по машине советника главы группировки «ДНР»

Беспилотник атаковал машину советника главы группировки «ДНР». Фото: Игорь Кимаковский

Беспилотник атаковал машину советника главы группировки «ДНР» Игоря Кимаковского. Об этом сегодня сообщило кремлевское агентство ТАСС. Как рассказал агентству советник, повреждена его машина. Сам он не пострадал.

Игорь Владимирович Кимаковский родился 28 апреля 1972 года в Макеевке Донецкой области. В 1995 году окончил Серпуховской военный институт ракетных войск, в 2007 году — Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит», в 2008 году — Академию Народного хозяйства.

В 2008 году был приглашен в Санкт-Петербургский государственный аграрный университет директором Центра информационных технологий (ЦИТ), где проработал вплоть до 2014 года. Тогда осенью Кимаковский взял отпуск за свой счет и отправился воевать на Донбасс.