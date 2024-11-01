Дрон ударив по машині радника глави угрупування «ДНР»

Безпілотник атакував машину радника угруповання «ДНР». Фото: Ігор Кимаковський

Безпілотник атакував машину радника голови угрупування «ДНР» Ігоря Кимаковского. Про це сьогодні повідомило кремлівське агентство ТАСС. Як розповів агентству радник, пошкоджено його машину. Сам він не постраждав.

Ігор Володимирович Кимаковский народився 28 квітня 1972 року в Макіївці Донецької області. У 1995 році закінчив Серпухівський військовий інститут ракетних військ, у 2007 році — Фінансову академію при уряді РФ за спеціальністю «Фінанси та кредит», у 2008 році — Академію Народного господарства.

У 2008 році був запрошений до Санкт-Петербурзького державного аграрного університету директором Центру інформаційних технологій (ЦИТ), де пропрацював аж до 2014 року. Тоді восени Кимаковський узяв відпустку і вирушив воювати на Донбас.