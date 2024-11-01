Запаса угля на котельных Добропольской громады хватит на месяц работы — ГВА

Котельные Добропольской громады имеют запас угля, которого хватит в среднем на 36 дней работы. Об этом сегодня сообщает Добропольская городская военная администрация.

«Учитывая военное положение, недостаточное финансирование и ограниченные человеческие ресурсы, котельные КП «Добро» в отопительном сезоне 2024-2025 годов будут работать в зависимости от наличия ресурсов, таких как электроэнергия, вода и уголь. Жителям громады следует быть готовыми к возможным изменениям в режиме работы КП «Добро», — говорится в сообщении.

Также в ГВА отметили, что из 18 котельных КП «Добро» 15 снабжены дизельными генераторами для поддержки работы тепловых сетей в случае блэкаутов, что позволит избежать их перемерзания. Однако полноценная работа котельных на генераторах не предусмотрена, так как средний срок непрерывной их работы составляет около 8 часов.