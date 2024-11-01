Запасу вугілля на котельнях Добропільської громади вистачить на місяць роботи — МВА

Котельні Добропільської громади мають запас вугілля, якого вистачить у середньому на 36 днів роботи. Про це сьогодні повідомляє Добропільська міська військова адміністрація.

«З огляду на військовий стан, недостатнє фінансування та обмежені людські ресурси, котельні КП «Добро» в опалювальному сезоні 2024-2025 років працюватимуть залежно від наявності ресурсів, таких як електроенергія, вода та вугілля. Мешканцям громади слід бути готовими до можливих змін у режимі роботи КП «Добро», — йдеться у повідомленні.

Також у МВА зазначили, що з 18 котелень КП «Добро» 15 забезпечені дизельними генераторами для підтримки роботи теплових мереж у разі блекаутів, що дозволить уникнути їх перемерзання. Однак повноцінна робота котелень на генераторах не передбачена, оскільки середній термін безперервної їхньої роботи становить близько 8 годин.