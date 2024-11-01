СБУ: Задержан российский агент из пула Медведчука

Служба безопасности задержала 10 человек, которых подозревают в работе на российские спецслужбы. По данным следствия, агентурная сеть РФ в Украине должна расшатать общественно-политическую обстановку в разных регионах страны.



«По результатам комплексных мероприятий в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях задержаны 10 вражеских агитаторов, которые работали на срыв мобилизации и оправдывали вооруженную агрессию РФ», — сообщили в СБУ.



В Киевской области задержан «политэксперт», который «был частым гостем» на телеканалах бывшего нардепа Виктора Медведчука, где «регулярно продвигал нарративы Кремля».



Подозреваемый входил в агентурную сеть ФСБ, которую координировал главный редактор сайта «ПолитНавигатор» Сергей Степанов. В начале полномасштабной войны СБУ сообщила о заочном подозрении Степанову, который скрывается в оккупированном Крыму.

В Виннице задержали 39-летнего администратора нескольких медиа-каналов, который проводил онлайн-консультации относительно того как сопротивляться действиям ТЦК. Кроме того, как свидетельствуют материалы производства, фигурант присваивал средства, которые украинцы донатили на ВСУ.



На Житомирщине, задержаны три корреспондента местного Telegram-канала, на котором они призывали к физической расправе над представителями военкоматов.



В Черниговской области задержан администратор Telegram-канала, а также четверо мужчин — все они распространяли данные о пунктах базирования и маршрутах движения украинских военных.



Всем задержанным объявили о подозрении по 4 статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых — мошенничество, госизмена, препятствование законной деятельности ВСУ.