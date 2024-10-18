Умеров рассказал, что западные партнеры давят на Украину по поводу мобилизации с 18 лет

У партнеров Украины возникают вопросы о мобилизации 18-25 летних. Фото: Рустем Умеров

Ранее в СМИ появилась информация, что западные партнеры настаивают, чтобы в Украине мобилизации подлежали мужчины от 18 до 25 лет. Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров прокомментировал это заявление, передает «Радио Свобода».



По его словам, партнеры Украины «хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25». В свою очередь, Умеров отмечает, что таким было условие Верховной Рады, которое позволило правительству мобилизовать людей с 25 до 60 лет.



Министр обороны ответил, может ли измениться это решение:



«Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал. Сейчас, как мы говорим, мы работаем согласно всем нормам законодательства. В законодательстве четко определено, с 25 и выше. Если есть желание кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко подтвердил то, что на руководство страны давят американские политики. Со слов Лещенко, представители двух политических партий США не понимают, почему в стране не мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.