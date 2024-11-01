Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

СБУ: Затримано російського агента з пулу Медведчука

01 листопада 2024, 16:16

СБУ: Затримано російського агента з пулу Медведчука

СБУ: Затримано російського агента з пулу Медведчука

Служба безпеки затримала 10 осіб, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, агентурна мережа РФ в Україні має розхитати суспільно-політичну ситуацію у різних регіонах країни.

«За результатами комплексних заходів у Київській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях затримано 10 ворожих агітаторів, які працювали на зрив мобілізації та виправдовували збройну агресію РФ», — повідомили в СБУ.

У Київській області затримано «політексперта», який «був частим гостем» на телеканалах колишнього нардепа Віктора Медведчука, де «регулярно просував наративи Кремля».

Підозрюваний входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор сайту «ПолітНавігатор» Сергій Степанов. На початку повномасштабної війни СБУ повідомила про заочну підозру Степанову, який переховується в окупованому Криму.

У Вінниці затримали 39-річного адміністратора кількох медіаканалів, який проводив онлайн-консультації щодо того, як чинити опір діям ТЦК. Крім того, як свідчать матеріали виробництва, фігурант користувався коштами, які українці донатили на ЗСУ.

На Житомирщині, затримано трьох кореспондентів місцевого Telegram-каналу, на якому вони закликали до фізичної розправи над представниками військкоматів.

У Чернігівській області затримано адміністратора Telegram-каналу, а також чотирьох чоловіків — усі вони поширювали дані про пункти базування та маршрути руху українських військових.

Усім затриманим оголосили про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу України, серед яких шахрайство, держзрада, перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

 

ТЕГИ

Інше
мобілізація в Україні
Організації
СБУ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:01
Москва може змусити Україну до невигідних переговорів — Bloomberg
11:46
Дрон ударив по машині радника глави угрупування «ДНР»
11:08
Жителям окупованої Луганщини стане складніше потрапити на прийом до лікаря: в ОВА пояснили, з чим це пов'язано
09:36
У Сіверськодонецьку росіяни глушать мобільний зв'язок: смартфонами може користуватися лише окупаційна влада – ОВА
08:10
Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів Донецької області — DeepState
23:00
Головне за день: Наслідки удару по будинку в Харкові. Норвегія дасть Україні F-16
19:00
В окупованій Горлівці знеструмлено близько 100 трансформаторних підстанцій — кілька районів без світла
16:36
Жителям окупованих Донецька та Макіївки подаватимуть воду по декілька годин — у «ДНР» назвали це досягненням
16:16
Збитки природі Луганщини від Росії сягнули 600 млрд гривень
15:37
В окупованому Маріуполі школярам видали глобуси, на яких кілька областей України у складі РФ
15:20
ФСБ завозить криміналітет на ринки окупованих територій Півдня України — ЦНС
13:59
У Маріуполі окупанти знищили старовинну школу, на її місці зводять нову будівлю
13:27
У Донецьку ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його підозрюють у «підготовці вибуху у прокуратурі»
23:00
Головне за день: Бої у Торецьку. Україна та РФ ведуть переговори про припинення вогню по енергооб'єктам?
22:48
На Луганщині окупанти «судитимуть» 19-річного хлопця, якого «звинувачують» у фінансуванні «Азова»
22:04
Під окупованим Маріуполем на одному з полігонів інструктори КНДР тренують військових РФ – мерія
17:14
Обвинувачені у вбивстві Рассела Бентлі хочуть повернутися на війну в Україні
16:59
Україна могла б захопити Курську АЕС, але не зробила цього — Зеленський
14:30
У Кремлі хочуть засекретити інформацію про діяльність «органів влади» в окупації: Лисогор розповів про наслідки
12:55
У Маріуполі окупанти віддадуть квартири місцевих жителів російським військовим
усі новини
17:35
Ситуація на фронті: Найбільше війська РФ атакують на трьох напрямках
17:01
Москва може змусити Україну до невигідних переговорів — Bloomberg
16:52
На в'їзді в Донецьку область встановили пам'ятну стелу на честь Героя України та комбата Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла
16:33
РФ вдарила по Харкову: пошкоджені будинки
16:16
СБУ: Затримано російського агента з пулу Медведчука
16:03
В Україні зібрали 66,7 млн тонн врожаю: які області лідирують
15:58
На зустрічі з ексканцлером ФРН Віктор Орбан заявив про поразку України у війні
15:52
«Лінія зіткнення стабілізована»: росіяни не захопили Торецьк та Часів Яр
15:45
У 5 областях затримали чиновників, які створили схеми ухилення від мобілізації
15:45
«Білі янголи» евакуювали багатодітну сім'ю з Костянтинівки
15:17
Понад 30 тисяч окупантів, сотні танків та бронемашин: у ЗСУ назвали втрати військ РФ за жовтень на Східному напрямку
15:12
З початку війни в Україні загинули 585 дітей — Офіс Генпрокурора
14:37
РФ втратила ще один винищувач Су-34
14:36
У Києві затримали злодіїв, які вимагали $5000 за інвалідність для учасника боїв
14:13
Три міста Донеччини отримали від рятувальників понад 23 000 літрів питної та технічної води
13:49
РФ обстріляла Дніпро: на місці «прильоту» спалахнула пожежа
13:14
Війська Росії завдали ударів по Херсону: є поранені
13:10
У МЗС КНДР визнали, що допомагають Росії воювати проти України
12:59
В Україні графіки відключень світла можуть незабаром повернутися: причина
12:59
«Переходять канал і ховаються»: російська армія змінила тактику при наступі на Часів Яр
усі новини
ВІДЕО
Поліція евакуювала багатодітну сім'ю з Костянтинівки. Фото: поліції Донецької області «Білі янголи» евакуювали багатодітну сім'ю з Костянтинівки
01 листопада, 15:45
У Києві затримали вимагачів $5000 із МСЕК. Фото: Нацполіція У Києві затримали злодіїв, які вимагали $5000 за інвалідність для учасника боїв
01 листопада, 14:36
Дрон ударив по нафтобазі в Ставропольському краї РФ: почалася пожежа Дрон ударив по нафтобазі в Ставропольському краї РФ: почалася пожежа
01 листопада, 09:58
Український дрон ліквідував двох російських солдатів у селі Терни. Фото: кадр із відео Український дрон ліквідував двох російських солдатів на мотоциклі поблизу села Терни
01 листопада, 09:33
Опалювальний сезон. Фото: відкриті джерела У Слов'янську розпочався опалювальний сезон. Коли жителі отримають тепло
01 листопада, 09:15
Безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у російському Брянську. Скріншот відео У російському Брянську дрон влучив у багатоповерховий будинок
01 листопада, 07:23
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір