СБУ: Затримано російського агента з пулу Медведчука

Служба безпеки затримала 10 осіб, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, агентурна мережа РФ в Україні має розхитати суспільно-політичну ситуацію у різних регіонах країни.



«За результатами комплексних заходів у Київській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях затримано 10 ворожих агітаторів, які працювали на зрив мобілізації та виправдовували збройну агресію РФ», — повідомили в СБУ.



У Київській області затримано «політексперта», який «був частим гостем» на телеканалах колишнього нардепа Віктора Медведчука, де «регулярно просував наративи Кремля».



Підозрюваний входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор сайту «ПолітНавігатор» Сергій Степанов. На початку повномасштабної війни СБУ повідомила про заочну підозру Степанову, який переховується в окупованому Криму.

У Вінниці затримали 39-річного адміністратора кількох медіаканалів, який проводив онлайн-консультації щодо того, як чинити опір діям ТЦК. Крім того, як свідчать матеріали виробництва, фігурант користувався коштами, які українці донатили на ЗСУ.



На Житомирщині, затримано трьох кореспондентів місцевого Telegram-каналу, на якому вони закликали до фізичної розправи над представниками військкоматів.



У Чернігівській області затримано адміністратора Telegram-каналу, а також чотирьох чоловіків — усі вони поширювали дані про пункти базування та маршрути руху українських військових.



Усім затриманим оголосили про підозру за 4 статтями Кримінального кодексу України, серед яких шахрайство, держзрада, перешкоджання законній діяльності ЗСУ.