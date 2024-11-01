Москва может вынудить Украину к невыгодным переговорам — Bloomberg

Российские оккупанты набирают скорость в своем продвижении на востоке. На прошлой неделе они захватили больше территорий, чем когда-либо в течение года. Это усиливает давление и на союзников Украины. Об этом 1 ноября пишет американское издание Bloomberg.

Отмечается, что см6 августа ВС РФ оккупировали уже 1146 квадратных километров украинских земель. Двое неназванных лиц, близких к Офису президента, сообщили, что многое зависит от результатов выборов в США. Возможно, Киев будет вынужден согласиться на мир при неблагоприятных условиях или же столкнется с перспективой продолжения борьбы самостоятельно. Один из собеседников сообщил, что среди чиновников чувствуется все больше разочарования относительно развития войны.

Оккупационные войска наступают постепенно и не контролируют все территории, которые президент Владимир Путин незаконно «включил» в состав РФ. В то же время, по словам двух неназванных западных чиновников, страны НАТО нерешительны в поддержке Украины из-за страха эскалации. Признаков того, что Россия заинтересована в завершении войны, на Западе тоже не видят.

ВС РФ захватили город Селидово в Донецкой области. Отмечается, что среди их следующих целей — Покровск и Курахово. Оба города являются важными материально-техническими узлами для обороны Украины в Донецкой области.

«Если города попадут в руки Путина, это станет еще одной вехой на его пути к захвату всего индустриального востока Украины», — подчеркнули в издании.

В Курской области РФ, куда прорвались в августе ВСУ, украинские силы постепенно теряют позиции. Россия наращивает там атаки. Кроме того, на подмогу врагу прибыли тысячи бойцов КНДР, которые уже скоро могут усилить его в боях. Это подтверждают в США и Южной Корее.

Сейчас Украина имеет политический долг сохранить присутствие на Курщине. Польский оборонный аналитик Конрад Музыка предположил, что Киеву придется перебросить туда больше личного состава даже в условиях нехватки живой силы.

Геоэкономический аналитик Алекс Кокчаров объяснил продвижение ВС РФ двумя факторами — численным преимуществом и доминированием по артиллерии из-за значительно более доступных боеприпасов.

«Но эти локальные российские успехи не указывают на поворот в войне, которая остается войной на истощение», — отметил он.

По оценке США, Россия теряет 1200 бойцов в день. Кремль не хочет объявлять мобилизацию, поэтому полагается на вербовку, предлагая все больше бонусов за подписание контрактов с ВС РФ.

Ученый из Международного института стратегических исследований в Лондоне Бен Барри предположил, что РФ не хватает стратегических ресурсов для решающего прорыва на фронте. Он оценил шансы обеих сторон на такой прорыв как «очень низкие».

Близкий к Кремлю политконсультант Сергей Марков заявил, что Москва может полностью взять под контроль восточные регионы до следующего лета, если сохранит темпы продвижения.

По его словам, кое-кто признаётся в том, что Путин начнет мирные переговоры после выхода ВС РФ на административные границы Донецкой области.