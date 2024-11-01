Москва може змусити Україну до невигідних переговорів — Bloomberg

Російські окупанти набирають швидкість у своєму просуванні на сході. Минулого тижня вони захопили більше територій, ніж будь-коли протягом року. Це посилює тиск і на союзників України. Про це пише американське видання Bloomberg.

Зазначається, що з 6 серпня ЗС РФ окупували вже 1146 квадратних кілометрів українських земель. Двоє неназваних осіб, близьких до Офісу президента, повідомили, що багато залежить від результатів виборів у США. Можливо, Київ буде змушений погодитися на мир за несприятливих умов або зіткнеться з перспективою продовження боротьби самостійно. Один із співрозмовників повідомив, що серед чиновників відчувається дедалі більше розчарування щодо розвитку подій.

Окупаційні війська наступають поступово і не контролюють усіх територій, які президент Володимир Путін незаконно «включив» до складу РФ. Водночас, за словами двох неназваних західних чиновників, країни НАТО нерішучі у підтримці України через страх ескалації. Ознак того, що Росія зацікавлена у завершенні війни, на Заході також не бачать.

ЗС РФ захопили місто Селидове на Донеччині. Зазначається, що серед їхніх наступних цілей — Покровськ та Курахове. Обидва міста є важливими матеріально-технічними вузлами для оборони України у Донецькій області.

«Якщо міста потраплять до рук Путіна, це стане ще однією віхою на його шляху до захоплення всього індустріального сходу України», — наголосили у виданні.

У Курській області РФ, куди прорвалися у серпні ЗСУ, українські сили поступово втрачають позиції. Росія нарощує там атаки. Крім того, на допомогу росіянам прибули тисячі бійців КНДР, які вже незабаром можуть посилити РФ у боях. Це підтверджують у США та Південній Кореї.

Наразі Україна має політичний обов'язок зберегти присутність на Курщині. Польський оборонний аналітик Конрад Музика припустив, що Києву доведеться перекинути туди більше особового складу навіть за умов нестачі живої сили.

Геоекономічний аналітик Алекс Кокчаров пояснив просування ЗС РФ двома факторами — чисельною перевагою та домінуванням у артилерії через значно доступніші боєприпаси.

«Але ці локальні російські успіхи не вказують на поворот у війні, яка залишається війною на виснаження», — зазначив він.

За оцінкою США, Росія втрачає 1200 бійців на день. Кремль не хоче оголошувати мобілізацію, тому покладається на вербування, пропонуючи все більше бонусів за підписання контрактів із ЗС РФ.

Вчений із Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Бен Баррі припустив, що РФ не вистачає стратегічних ресурсів для вирішального прориву на фронті. Він оцінив шанси обох сторін на такий прорив як дуже низькі.

Близький до Кремля політконсультант Сергій Марков заявив, що Москва може повністю взяти під контроль східні регіони до літа, якщо збереже темпи просування.

За його словами, дехто зізнається, що Путін почне мирні переговори після виходу ЗС РФ на адміністративні кордони Донецької області.