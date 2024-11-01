Ситуация на фронте: Больше всего войска РФ атакуют на трех направлениях

На всей линии фронта с начала суток и по состоянию на 16:00 состоялось 74 боевых столкновения. Наиболее активные боевые действия идут на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



Армия РФ увеличила количество атак до 12 на Лиманском направлении. Четыре боестолкновения сейчас продолжаются.



На Краматорском направлении ВСУ отбили одну атаку оккупантов у Ступочек. На Торецком направлении не было наступления РФ, по этому району оккупанты нанесли авиаудары. Восемь УАБов были сброшены на Торецк, Петровку и Константиновку.



На Покровском направлении отбиты атаки в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Николаевки, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидово. В районе Вишневого продолжается бой.



Также продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки в течение дня состоялось 24 боевых столкновения, 13 атак со стороны оккупантов продолжаются.