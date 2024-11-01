Ситуація на фронті: Найбільше війська РФ атакують на трьох напрямках

На всій лінії фронту з початку доби та станом на 16:00 відбулося 74 бойові зіткнення. Найактивніші бойові дії йдуть на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.



Армія РФ збільшила кількість атак до 12 на Лиманському напрямі. Чотири бойові зіткнення зараз продовжуються.



На Краматорському напрямку ЗСУ відбили одну атаку окупантів у Ступочек. На Торецькому напрямку не було настання РФ, цим районом окупанти завдали авіаудари. Вісім КАБів було скинуто на Торецьк, Петрівку та Костянтинівку.



На Покровському напрямку відбито атаки в районах Сухої Балки, Миролюбівки, Миколаївки, Лісівки, Крутого Яру, Новогродівки та Селидового. У районі Вишневого продовжується бій.



Також продовжуються бої на Курахівському напрямку. Поблизу Островського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Далекого, Антонівки та Катеринівки протягом дня відбулося 24 бойові зіткнення, 13 атак з боку окупантів продовжуються.