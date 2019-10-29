Зеленский сказал ветеранам «Азова», что готов к диалогу

Президент Владимир Зеленский заявил ветеранам полка «Азов» в Мариуполе о готовности к диалогу. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Несколько бывших бойцов «Азова» подошли к Зеленскому, когда тот покинул главную локацию инвестфорума RE:think. Invest in Ukraine. Один из ветеранов сказал президенту, что опасается повторения трагедии 2015-года, когда боевики из «Градов» обстреляли микрорайон «Восточный» в Мариуполе. Также он предложил провести встречу на «всеукраинском уровне».



«Парни, я за любую встречу... Я готов всегда к диалогу. Давайте решим, найдем время», — ответил Зеленский.



Президент предложил ветеранам передать главе Донецкой облгосадминистрации информацию о дате такой встречи.







Сегодня утром эти бывшие бойцы «Азова», протестуя против разведения войск, вывесили два баннера напротив локаций форума. На одном из них написано: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!», а на втором: «После отвода "Грады" долетят сюда!».

В субботу, 26 октября, Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».



В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого. В «Нацкорпусе» же утверждают, что у них осталась часть оружия.



Сегодня в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.