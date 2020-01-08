Суд повторно перенес рассмотрение апелляции на арест главного фигуранта в деле Шеремета

Апелляционный суд Киева перенёс рассмотрение апелляции подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster) на 10 января. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Решение суд принял на заседании в среду, 8 января.



Антоненко в зале суда не было, его участие в заседании обеспечивалось за счёт видеосвязи.



Предыдущее рассмотрение жалобы адвоката Антоненко также было перенесено судом на заседании 27 декабря, и планировалось состояться сегодня.



Антоненко намеревается оспорить решение Печерского райсуда Киева, арестовавшего его до 8 февраля. 23 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе эту меру пресечения.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.



Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест.