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Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в деле Шеремета Антоненко

27 декабря 2019, 16:49

Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в деле Шеремета Антоненко

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции сержанта ВСУ, музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Адвокат Антоненко Виталий Галенченко подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева об избрании Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам адвоката, его апелляционная жалоба по вине канцелярии суда первой инстанции находилась на почтовом отделении и не поступила в суд своевременно, когда рассматривалась первая апелляция.

«Наконец-то Апелляционный суд принял ее к рассмотрению, на судебном заседании сегодня было принято решение о переносе ее рассмотрения на 15.00 8 января», — сказал он.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей Антоненко. Таким образом, суд не удовлетворил апелляционную жалобу его защиты.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были

По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.

Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест.

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