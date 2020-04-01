По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19





По состоянию на утро 1 апреля в Украине подтверждено 669 случаев коронавируса COVID-19. 6 из них по-прежнему в Донецкой области и уже трое — в Луганской.



Группировка «ДНР» объявила о выявлении второго случая коронавируса на подконтрольной ей территории по результатам теста 1 апреля. Заболевание COVID-19 нашли у ребенка жительницы ОРДО, у которой выявили коронавирус 31 марта.

«ЛНР» отменила первомайское шествие и запретила посещение общественных мест. Так, запрещено нахождение в парках, на детских и спортивных площадках, полностью приостановлено проведение всех досуговых, развлекательных, культурных мероприятий. С 1 апреля также остановлена работа нотариусов, бюро технической инвентаризации и загсов.



В Донецкой области возобновят работу продуктовые рынки. По словам, замначальника Госпотребслужбы в Донецкой области Владимир Кирилюк, для рынков прописаны строгие санитарные правила. В свою очередь глава облгосадминистрации Сергея Гайдай заявил, что рынки не могут гарантировать соблюдение всех эпидемиологических норм, поэтому будут оставаться закрытыми на время карантина из-за коронавируса.



Часть сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ перемещена из неподконтрольных Украине районов Донбасса. Как пояснили в Миссии, это решение было принято с целью снижения возможных рисков из-за распространения коронавируса.



Политика



В Центризбиркоме назвали невозможным проведение местных выборов на неподконтрольной части Донбасса. Ответ ЦИК опубликовал председатель парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин.



Украина призвала РФ обеспечить прекращение огня на Донбассе и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ к подконтрольным боевикам территориям.



Боевые действия



Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение «ДНР» о гибели 88-летней жительницы поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка в результате обстрела 28 марта.



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