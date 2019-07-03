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ЦИК отменила регистрацию Клюева кандидатом в нардепы

03 июля 2019, 22:16

ЦИК отменила регистрацию Клюева кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на досрочных парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщил аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.

«ЦИК единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в ОИО № 46 (г.Бахмут Донецкая область — прим.)», — сообщил он.

Причиной для отмены регистрации стало то, что Клюев не проживает в Украине последние 5 лет. Это является обязательным условием для участия в выборах. Свидетели охраны Виктора Януковича сообщали, что Клюев сопровождал беглого экс-президента при пересечении границы с РФ, а в декабре 2016 года Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве.

Однопартийцы Клюева из «Либеральной партии Украины» заявляли, что он с 2014 года проживает в Донецке. Однако адвокаты и сам Клюев просили украинских правоохранителей информировать его по адресу в Московской области.

«По данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал», — добавил Клюжев.

ЦИК также рассматривает вопрос об отмене регистрации кандидатами в нардепы пророссийского блогера Анатолия Шария и первого замгенпрокурора при Януковиче Рената Кузьмина.

2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду 21 июля. В Центризбиркоме пояснили, что были обязаны сделать это во исполнение решений суда. 2 июля на Майдане прошел протестный митинг из-за регистрации Клюева и Шария. 

При этом отсутствуют сведения о том, что эти лица проживали на территории Украины последние 5 лет. Это является обязательным условием для участия в выборах.

В МВД и Генпрокуратуре отмечали, что Клюев и Кузьмин будут задержаны в случае возвращения в Украину, так как являются фигурантами уголовных производств.

Андрей Клюев — бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов. При президентстве Виктора Януковича он был вице-премьером, секретарем Совета нацбезопасности и обороны и главой Администрации президента.

Анатолий Шарий — пророссийский блогер. В 2013 году Интерпол задержал его в Нидерландах по запросу украинской стороны, однако блогера не экстрадировали. Шарий получил в Литве статус политического беженца. 

Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в нардепы Рената Кузьмина, который во время президентства Виктора Януковича занимал пост первого зама генерального прокурора. Кузьмин будет баллотироваться по спискам партии «Оппозиционная платформа — За життя», которую называют пророссийской.  

В Генпрокуратуре отмечали, что находится в розыске по подозрению в отмывании имущества, полученного преступным путем, и будет задержан в случае возращения в Украину. 

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ренат кузьмин Андрей Клюев Анатолий Шарий
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