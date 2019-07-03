ЦИК сняла с выборов блогера Шария

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию блогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщил аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.



По его словам, решение было принято единогласно. Шария сняли с выборов, потому что он не проживал последние 5 лет в Украине, как того требует закон.

Сегодня вечером ЦИК также сняла с выборов бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Клюева, который баллотировался по округу в Донецкой области.

2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду 21 июля.



В Верховном суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева и Шария, а обязали продолжить рассмотрение их документов.



Вечером того же дня на Майдане в Киеве состоялся митинг против регистрации Клюева и Шария.



В ЦИК допустили пересмотр решения о регистрации и призвали правоохранительные органы предоставить доказательства отсутсвия Шария и Клюева в Украине в течение последних 5 лет.