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Нацсовет нашел нарушения на NewsOne после планов провести телемост

30 июля 2019, 14:35

Нацсовет нашел нарушения на NewsOne после планов провести телемост

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом «Россия 1». Об этом агентству «Интерфакс-Украина» заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

«Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовым проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать — мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть. И если факты нарушений — разжигание вражды — подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции», — сказал он.

На уточняющий вопрос, обнаружила ли проверка факты разжигания вражды в эфире NewsOne, Костинский ответил утвердительно: «Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях».

Член Нацсовета рассказал, что в ходе проверки были исследованы высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом «Россия 1», и ряд других фактов. «Мы исследовали не телемост, а передачи, которые анонсировали телемост, а также другие передачи, которые мы мониторили до этого: например, там, где украинцев называли фашистами», — сказал Костинский.

На 12 июля был запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве.

Позже NewsOne заявил об отмене телемоста из-за поступающих угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких. На «России 1», в свою очередь, не увидели оснований для отмены телемоста. 

После этого Генпрокуратура Украины объявила о том, что нашла связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком. По словам генпрокурора Юрия Луценко, бенефициаром телеканала руководят граждане Кипра, один их которых — соучредитель фирмы-совладельца Промсвязьбанка.

Нацсовет по вопросам телерадиовещания объявил о внеплановой проверке NewsOne.

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