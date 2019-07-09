Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на внеплановом заседании во вторник решил провести внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne в связи с заявлениями канала о планах провести телемост с запрещенным к трансляции в Украины российским телеканалом «Россия 1». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала,.. в том числе по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом, во время которых украинцев неоднократно называли фашистами. Если мы докажем факты разжигания вражды – это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии», - подчеркнул член Нацсовета Сергей Костинский.



В то же время, он отметил, что действующий закон предусматривает очень сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей, в том числе даже после неоднократного нарушения ими украинского законодательства.



«Мы неоднократно оглашали предупреждения телеканалу NewsOne и видим, что нарушения продолжаются», - отметил Сергей Костинский, призвав Нацсовет применить жесткие санкции к телеканалу.



В Нацсовете также напомнили, что госрегулятор неоднократно обращался в СБУ относительно нарушения данным телеканалом законодательства Украины.

Телеканал «Россия 1» и украинский NewsOne собирались провести двухчасовой телемост «Надо поговорить» 12 июля в 18:00. С российский стороны телемост должны были вести Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Елена Кирик и Василий Голованов.



Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой созвать внеочередное заседание СНБО в связи с намерением NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1».



Телеканал NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом «Россия 1» из-за «угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей».