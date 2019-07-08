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NewsOne отказался от телемоста с «Россией 1», сославшись на угрозы

08 июля 2019, 13:26

NewsOne отказался от телемоста с «Россией 1», сославшись на угрозы

Телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с российским телеканалом «Россия 1» из-за поступивших прямых угроз.

Продолжение: На «России 1» не видят оснований для отмены телемоста с украинским каналом

«Из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей NewsOne сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить», — говорится в заявлении телеканала.

На NewsOne подчеркнули, что их попытка организовать «площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей» привела к тому, что на протяжении последнего времени «рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака».

«В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», — утверждается в заявлении канала.

Российский государственный телеканал «Россия 1» анонсировал на 12 июля проведение телемоста с украинским каналом NewsOne под названием «Надо поговорить».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемарафон «дешевым пиаром» и попыткой разделить украинцев.

Служба безопасности Украины инициировала заседание СНБО из-за телемарофона и предложила ввести санкции против каналов из орбиты Виктора Медведчука.

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Россия-Украина Надо поговорить

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