Луценко: Конечные бенефициары NewsOne связаны с российским «Промсвязьбанком»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского «Промсвязьбанка». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане республики Кипр. Один из них является одновременно соучредителем другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк"», - сказал Луценко.



По его словам, «Промсвязьбанк» определен как банк, через который осуществляется финансирование оборонного заказа Российской Федерации.



«Таким образом, через одного человека связан российский банк, который проводит финансирование, в том числе, войны против Украины, с другой стороны - он же является бенефициаром украинского телеканала NewsOne. С моей точки зрения, это достаточная информация для того, чтобы СНБО принял санкции к этому телеканалу», - сказал генпрокурор.



Он также сообщил, что информация о владельцах получена СБУ и Генпрокуратоурой.