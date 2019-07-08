На «России 1» не видят оснований для отмены телемоста с украинским каналом

Российских государственный медиахолдинг ВГТРК, куда входит телеканал «Россия 1» не видит оснований для отмены телемоста с украинским каналом NewsOne.



«У нас нет никаких оснований для отмены телемоста», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ВГТРК.



Сегодня NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом «Россия 1», объяснив это «прямыми угрозами физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей».

Телеканалы «Россия 1» и NewsOne собирались провести телемост «Надо поговорить» 12 июля в 18:00.