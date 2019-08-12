Сотрудники ДТЭК прервут отпуск из-за подозрений НАБУ в деле «Роттердам+»

Сотрудники ДТЭК, которым Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) адресовало уведомление о подохрении, прервут отпуск и примут участие в запланированных на 14 августа следственных действиях по делу «Роттердам+». Об этом заявили в пресс-службе ДТЭК.



«Компания полностью исключает какие-либо незаконные действия своих сотрудников и сообщает о намерении сотрудников ДТЭК ответить на все вопросы следствия и суда. Сотрудники прервут отпуск и для установления истины вернутся в Киев. Они будут четко выполнять свои процессуальные обязанности в соответствии с установленными юридическими процедурами», — говорится в сообщении.



В компании добавили, что готовы предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний, которые «доказывают беспочвенность выдвинутых против ее сотрудников подозрений».

8 августа НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, экс-члена комиссии регулятора Владимира Евдокимова, представителей частных компаний в рамках дела о формуле расчета цены на электроэнергию «Роттердам+». Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением. Представителям частных компаний инкриминируется пособничество.



Экс-член НКРЭКУ Евдокимов был задержан, а местонахождение бывшего главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний НАБУ не известно, так как они находятся за пределами Украины.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено 18,87 миллиарда гривен убытков.



В компании ДТЭК сообщили, что подозрения были объявлены их сотрудникам. В энергохолдинге считают претензии следствия необоснованными.