Сотрудник ДТЭК пришел на допрос по делу «Роттердам+»

Сотрудник ДТЭК, фигурирующий в деле «Роттердам+», пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.



«Один из сотрудников ДТЭК, которому на прошлой неделе НАБУ направило подозрение, по собственной инициативе заблаговременно прибыл в бюро для участия в процессуальных действиях — раньше, чем было запланировано», — говорится в сообщении.



Отмечается, что сотрудник компании предоставил исчерпывающие ответы на все вопросы, которые интересовали детективов.



В ДТЭК считают, что оснований для выдвижения подозрений сотрудникам компании нет.



«Более того, беспочвенность обвинений в незаконных действиях подтверждается результатами экспертиз и заключений международных аудиторских компаний, которые компания готова предоставить органам досудебного следствия», — заявили в компании.

8 августа НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, экс-члена комиссии регулятора Владимира Евдокимова, представителей частных компаний в рамках дела о формуле расчета цены на электроэнергию «Роттердам+». Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением. Представителям частных компаний инкриминируется пособничество.



Экс-член НКРЭКУ Евдокимов был задержан, а местонахождение бывшего главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний НАБУ не известно, так как они находятся за пределами Украины.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено 18,87 миллиарда гривен убытков.



В компании ДТЭК сообщили, что подозрения были объявлены их сотрудникам. В энергохолдинге считают претензии следствия необоснованными.