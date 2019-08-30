В СБУ сообщили, что обмен удерживаемыми с Россией сегодня не состоится

Обмен заключенными между Украиной и Россией не состоится сегодня, 30 августа. Об этом «Обозревателю» сказала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.



«Мы не говорим дату. Окончательной даты пока нет», — добавила она.



На вопрос, в чем состоит главное препятствие для обмена, Гитлянская ответила: «Никаких препятствий, все идет планово».

Ранее «Радио Свобода» со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах сообщила, что обмен откладывается до следующей недели. О том, что обмен может состояться на следующей неделе также сказал адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Он отметил, что его подзащитные все еще находятся в СИЗО в Украине, а возможной датой обмена назвал вторник, 3 сентября.



Утром Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг, что процесс обмена завершен.



Ночью новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка распространил информацию, что между Украиной и Россией начался обмен заключенными.