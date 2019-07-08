«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину обсудить урегулирование на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран «Нормандского формата» в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.



«Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске», — сказал Зеленский в своем видеообращении.



При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.



Комментируя запланированный телемост между украинским телеканалом NewsOne и российским каналом «Россия 1», Зеленский сказал, что это «дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — снова разделить нас».



«Я обращаюсь ко всем украинцам: мы не лагерь, и нас не надо делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в политику. Разница между ними одна — первые будут «грабить», а вторые будут «грабувати», — отметил Зеленский.



По его словам, и так называемые проевропейские, и так называемые пророссийские политики «прекрасно и мирно живут друг с другом по соседству в известном селе под Киевом» и после показательных потасовок в Верховной Раде и перепалок в студиях политических ток-шоу «они спокойно собираются за трехметровым забором чьего-то имения и поднимают бокалы с дорогим виски».



«Как думаете, за что они пьют? За Россию или за Европу? Думаю, точно не за Украину», — считает Зеленский.



